Lagerfeld, all'asta l'atelier di Parigi: prezzo di partenza 5,3 milioni

All'asta l'atelier di Karl Lagerfeld di Parigi. Il prezzo di partenza è di 5,3 milioni di euro

L'atelier di Quai Voltaire appartenuto allo stilista Karl Lagerfeld sarà battuto all'asta il 26 marzo dall'azienda di servizi Paris Notaires Services. Lo spazio di 260 metri quadrati si trova al terzo piano di un palazzo del 1694 con vista sulla Senna nel settimo arrondissement della capitale francese. Il prezzo di partenza, come riporta pambianconews.com, sarà di 5,3 milioni di euro.

L'asta si terrà presso la Camera di Commercio di Parigi. I potenziali acquirenti avranno la possibilità di visitare in antemprima i locali dal valore di oltre 20mila euro al metro quadro, come hanno comunicato le agenzie immobiliari. In tutto Karl Lagerfeld aveva otto residenze tra Francia e Monte Carlo.