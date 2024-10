Lapo Elkann nei guai, perso quasi un milione di euro. Il nipote dell'Avvocato chiede un prestito alle banche

Dai debiti condonati al rosso della L Holding: affari amari per Lapo Elkann

Lapo Elkann non è fortunato quanto il fratello John. E questo forse si sapeva già. Il secondogenito di Margherita Agnelli continua a registrare un netto rosso in tutte le sue società. Dopo la chiusura di Italian Independent group, la holding di occhiali, jeans e vodka, fondata nel 2008 a Torino e chiusa lo scorso gennaio per manifesto fiasco imprenditoriale e finanziario, Lapo perde soldi con altre due società.

Nel dettaglio, secondo quanto riportato da Open, il fratello di John è andato in negativo di quasi un milione di euro nell'ultimo anno. A finire nel mirino, in primis la sua Laps to go, la cui perdita è stata di circa 628.988 euro, mentre quella per la L. holding è stata di 215.988 euro, meglio dei 135.144 euro dell’anno precedente. La Laps to go possiede anche le quote della Fb Garage, l'ex Garage Italia, che ora è solo un cocktail bar dopo che il masterchef Carlo Cracco aveva silurato Elkann lasciando la parte di ristorazione. Anche la stessa Fb Garage ha registrato un rosso di quasi un milione di euro.

Poi c'è anche un altro affare nel portafoglio del nipote dell'Avvocato. Come delineato da Torino Cronaca, la L Holding detiene anche il 23% della YoungTimers AG di Basilea, Svizzera. La società specializzata nell'ambito finanziario ha registrato una perdita di circa 680mila franchi (726mila euro) e un netto crollo alla Borsa svizzera. Come se non bastasse la L Holding di Lapo Elkann ha dato in pegno anche 10 milioni di quelle azioni, alla Deutsche Bank in cambio di una linea di credito di 2 milioni di euro.

Ma tornando alla Italian independent group, dopo la liquidazione, pare che Elkann abbia raggiunto un accordo con i creditori per "cancellare" i suoi quasi 25 milioni di euro. Come? Con la grazie delle banche italiane (in particolare Unicredit ci rimesso più soldi rinunciando a 8,5 milioni di euro), che lo avevano supportato nel suo business degli occhiali, e con una scrollata di spalle dal numero 7 del calcio, Cristiano Ronaldo, storico amico di Lapo, che ha rinunciato a mettersi in tasca i 2,8 milioni di euro che il rampollo Agnelli gli doveva