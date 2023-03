Lavoro, De Luca: "Intese consulenti-governo rafforzano la lotta al sommerso"

Lavoro, De Luca (Consulenti): "Felici di rinnovare le intese con gli organi del ministero"

''Siamo felici di rinnovare le intese con gli organi ispettivi del ministero del Lavoro, come è avvenuto due giorni fa con il protocollo d'intesa sulla legalità con l'Inl. Sono collaborazioni che abbiamo in essere da anni e che hanno portato a dei risultati importanti in termini di lotta al sommerso e contrasto all'illegalità, soprattutto per quello che riguarda il fenomeno delle cooperative spurie e della somministrazione di lavoro fraudolenta''.

Così il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, a margine dell'inaugurazione della nuova sede del consiglio provinciale dell'ordine dei consulenti del lavoro di Viterbo, ha commentato gli esiti dei protocolli d'intesa siglati "negli ultimi undici anni con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per favorire la diffusione del lavoro etico, con i consulenti del lavoro promotori della cultura della legalità".

''Risultati che hanno permesso, ha continuato De Luca, di sanzionare numerose aziende e datori di lavoro coinvolti in attività illecite, ma anche di regolarizzare le posizioni contributive dei lavoratori dipendenti coinvolti, consentendo il rientro di ingenti risorse nelle casse dello Stato e l'applicazione dei Ccnl per restituire ai lavoratori tutele e diritti".