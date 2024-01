Le auto scommettono sul cielo: i modelli volanti stanno diventando realtà

E in Italia si prevede l'avvio di un servizio taxi operativo entro il 2026

No, non è fantascienza: le auto stanno diventando realtà con un mercato pronto a decollare. A breve, i milionari potranno possedere un eVTOL (aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale) e in Italia si prevede l'avvio di un servizio taxi operativo entro il 2026. Lo scrive l'Agi.

Dopo numerosi collaudi, scrive l'agenzia stampa, "il primo passo significativo è stato compiuto con la Pivotal, che ha lanciato gli Helix Light, i primi eVTOL in vendita. Questi veicoli elettrici monoposto sono acquistabili al prezzo di circa 190.000 dollari per il modello base, con una versione premium disponibile a circa 260.000 dollari".

Per pilotare l'Helix, non sarà necessario un brevetto da pilota, ma solo l'addestramento obbligatorio. Il volo è limitato alle aree non congestionate e poco abitate. Gli Helix sono dotati di tecnologie avanzate, supporto per batterie sostituibili e connettività cloud. Offrono inoltre opzioni personalizzate, come una cabina di pilotaggio avanzata e la possibilità di partecipare al corso di formazione con un amico o un familiare. A breve arriveranno altri concorrenti: Suzuki ha annunciato di essere pronta al lancio nel 2025 di un’auto volante elettrica a due posti, come servizio di taxi aereo all’Expo mondiale di Osaka e di iniziare la sua produzione di massa.