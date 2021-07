Lendlease e Cpp investono sul distretto Mind a Milano

Lendlease e Canada Pension Plan Investment Board puntano su Milano. Il gruppo del real estate e il fondo canadese hanno siglato un accordo per il coinvestimento in un fondo italiano dedicato di investimento alternativo immobiliare destinato allo sviluppo della fase uno dell'area West Gate del Milano Innovation District (Mind), che sorge nel sito precedentemente occupato da Expo 2015.

I diritti per lo sviluppo privato di Lendlease riguardano circa la metà dell'area pari ad approssimativamente 480.000 metri quadrati, per un valore dello sviluppo stimato in circa 2,5 miliardi. Mind ospiterà il nuovo campus dell'Universita' Statale, l'ospedale Galeazzi Ircss e lo Human Technopole, il nuovo istituto di ricerca italiano per le scienze della vita, oltre ad altri centri di ricerca.

Cpp Investments e Lendlease, secondo gli accordi investiranno congiuntamente e in modo paritetico, circa 400 milioni nel fondo per lo sviluppo di approssimativamente 150.000 metri quadri sui complessivi 500.000 metri quadri di cui Lendlease detiene i diritti per lo sviluppo.