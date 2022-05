Leonardo approva il bilancio. Bocciata azione di responsabilità contro Profumo

Leonardo approva il bilancio

Via libera al bilancio 2021 di Leonardo e alla proposta di distribuzione di un dividendo a valere sull’utile dell’esercizio 2021 pari a 0,14 euro. A deliberarlo è stata l'assemblea degli azionisti del gruppo. Il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 22 giugno 2022. L’assemblea ha registrato una partecipazione degli azionisti istituzionali – in larga maggioranza esteri – presenti con il 48,089% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

L'assemblea ha respinto la proposta di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore delegato Alessandro Profumo – presentata nei termini e con le modalità di cui all’avviso di convocazione dell’Assemblea da un azionista titolare di n. 25 azioni (pari allo 0,0000043% del capitale sociale) – con il voto contrario dell’88,727% circa del capitale rappresentato in Assemblea sulla relativa proposta in votazione.

Leonardo ha chiuso il 2021 con ordini pari a 14.307 milioni di euro a conferma del trend di crescita rilevato nel corso di tutto il 2021 e un portafoglio ordini pari a 35.534 milioni di euro, che assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 2,5 anni. Il book to bill (rapporto fra gli ordini del periodo ed i Ricavi) risulta pari a 1. Il valore degli Ordini mostra un incremento del 4% rispetto al 2020 e dell’1,4% rispetto al 2019. I ricavi si attestano a 14.135 milioni di euro, proseguendo il trend di crescita registrato fin dall’inizio dell’esercizio. Il risultato netto ordinario è pari a 587 milioni di euro, pari al risultato netto, con un incremento superiore al 140%.





