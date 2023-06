Leonardo entra nel cda di Flying basket: l'investimento sui droni cargo

Droni cargo, Leonardo investe nella startup Flying Basket

Leonardo entra nel capitale di Flying Basket, startup altoatesina che produce droni ad alta capacità in tutta Europa. In questo modo, l’azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza deterrà il 10% delle azioni in Consiglio di amministrazione. Le restanti quote sono per il 25% in mano a Cysero, fondo di Venture Capital promosso da AVM Gestioni SGR e a Kilometro Rosso - che investì direttamente nella società a marzo 2022 – e il restante 65% è ripartito tra fondatori e manager dell’azienda.

Puntando sulle potenzialità di un settore, com’è quello dell’innovazione, in grande espansione - potenzialmente infinita - Flying Basket si è rapidamente imposta sul mercato come una realtà di eccellenza. Lo dimostrano gli accordi siglati con Enel e Cablex (gruppo Swisscom), assieme alle applicazioni sviluppate nel campo delle rinnovabili, in particolare per l’eolico, e la partecipazione ad importanti gare in ambito logistica e difesa.

“L’interesse di Leonardo – si legge in una nota - che, dopo aver selezionato Flying Basket come "preferred supplier", metterà ora a disposizione della partecipata l'infrastruttura e gli asset tecnologici – è legato al ruolo che Flying Basket potrebbe giocare nella futura rete logistica nazionale, basata sull’utilizzo di droni cargo. Inoltre, l’ingresso della multinazionale nel capitale favorirà, grazie anche al coinvolgimento diretto nella governance, il percorso di crescita della società, che è stato già avviato con il contributo del fondo Cysero” conclude il comunicato.