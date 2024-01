Leonardo Maria Del Vecchio si compra un pezzo della Ima di Alberto Vacchi

Leonardo Maria Del Vecchio compra l'1,1% della Ima di Alberto Vacchi

Leonardo Maria Del Vecchio, azionista di riferimento con il 12,5% di Delfin, la holding alla guida di EssilorLuxottica, ha recentemente annunciato l'entrata del suo family office LMDV Capital nel capitale di IMA con una quota dell'1,1%. Tale decisione è stata motivata da due principali ragioni: il forte impegno a sostenere il Made in Italy in tutte le sue forme, ereditato dal padre, e la fiducia nelle potenzialità delle imprese familiari, derivata dalla sua storia personale. Le motivazioni sono spiegate in un'intervista al Sole 24 Ore.

L'investimento di LMDV Capital in IMA è avvenuto nel contesto del passaggio delle quote di BC Partners alla merchant bank americana Bdt e Msd Partners, portando a un riassetto del valore di 6,5 miliardi di euro. Tale riorganizzazione ha posizionato BDT al 49,8% del capitale, mentre VacchieFriends ha mantenuto il controllo con il 50,2%. LMDV Capital, insieme ad altri imprenditori, ha sottoscritto una quota dell'1,1% per 50 milioni di euro, contribuendo a garantire la leadership tutta italiana del gruppo. In un'intervista, Del Vecchio ha sottolineato la forte affinità con la cultura di innovazione di IMA e l'obiettivo di presidiare un settore cruciale per la sostenibilità. L'investimento consentirà anche a LMDV Capital di partecipare alla crescita del Made in Italy e di sostenere l'imprenditorialità italiana e le tradizioni familiari.

Dal suo esordio nel 2022, LMDV Capital ha investito complessivamente 140 milioni di euro in diversi settori, inclusi food, real estate e aziende non quotate. Del Vecchio ha evidenziato che l'obiettivo del family office è costruire un portafoglio diversificato, concentrandosi sui pilastri principali del food, del real estate e degli investimenti nel Made in Italy. Guardando al futuro, LMDV Capital mira a consolidare la parte real estate e svilupparla, con particolare attenzione alla città di Milano. Nel settore della ristorazione, sono previste due nuove aperture, portando il totale degli addetti a superare la soglia dei 200. Del Vecchio ha anche rivelato che stanno valutando ulteriori opportunità di investimento simili a quello in IMA, esplorando diversi dossier e cercando opportunità che possano presto maturare.

Infine, Del Vecchio ha menzionato un investimento che gli sta particolarmente a cuore: Crurated, una piattaforma innovativa che seleziona i migliori produttori di vino e liquori a livello internazionale. Lanciata a maggio 2021, la piattaforma utilizza Blockchain e NFTs per garantire autenticità e tracciabilità delle bottiglie. LMDV Capital ha investito 5 milioni di sterline in questa iniziativa, ritenendo che sia un business innovativo sia nel modello sia nella tecnologia. Rispondendo a una domanda sull'eredità di suo padre, Del Vecchio ha affermato che sperano di raggiungere un accordo in tempi stretti, considerandolo una priorità, nonostante il recente rientro.