Leonardo, Profumo si rafforza negli Usa: contratto da 690 mln per i Carmorant

Leonardo accelera nel mercato canadese: stretto un nuovo accordo per ammodernare la flotta di elicotteri "Cormorant"

Il big della difesa italiano si prende un'altra fetta di mercato americano: il dipartimento della Difesa nazionale canadese ha assegnato a Leonardo, attraverso la controllata U.K. Ltd - Yeovil, un contratto del valore di 1 miliardo di dollari canadesi, ovvero 690 milioni di euro. L'accordo è inserito nel programma di ammodernamento ed espansione della flotta di elicotteri AW101/CH-149 SAR, Search and Rescue, più generalmente conosciuti come “Cormorant”.

Ai tredici Cormorant dedicati alla ricerca e soccorso attualmente in servizio e oggetto di ammodernamento si aggiungono ulteriori tre unità, espandendo la flotta a un totale di 16 aeromobili. Questo contratto, informa una nota, accrescerà le prestazioni dei sistemi e delle tecnologie degli elicotteri, assicurerà la conformità alle più recenti e future regolamentazioni dello spazio aereo, estenderà l’operatività della flotta fino al 2042 ed oltre e consentirà il ritorno degli elicotteri Cormorant alla base operativa principale di Trenton. La maggior parte delle attività del programma di ammodernamento saranno svolte in Canada, principalmente presso IMP.

Il programma di ammodernamento porterà la flotta di elicotteri AW101/CH-149 SAR "Cormorant" del Canada ai più elevati standard di capacità operativa. Il programma includerà: avionica di ultima generazione, un nuovo cockpit digitale, motori più potenti, comunicazioni wireless in cabina, l’ultimo standard di sensori per ricerca e soccorso tra i quali un sistema elettro-ottico ed uno per la localizzazione di telefoni cellulari. Tali capacità consentiranno di ridurre il tempo necessario alla ricerca e aumentare la capacità di soccorso.

“Siamo orgogliosi di essere alla guida, insieme ai partner del Team Cormorant, dell'ammodernamento della flotta di elicotteri AW101/CH149 SAR “Cormorant”, come annunciato dal governo canadese. Il Cormorant è l’elicottero ideale per il governo canadese, in grado di soddisfare i requisiti delle proprie Forze Armate, con importanti ritorni per l'industria canadese e i migliori vantaggi economici per i cittadini", ha dichiarato Alessandro Profumo, amministratore delegato del colosso della difesa a margine dell'annuncio.

“La flotta di elicotteri AW101/CH-149 “Cormorant” fornirà alla forza aerea canadese capacità di ricerca e soccorso solide e tecnologicamente avanzate, per operare in qualsiasi condizione meteo su tutto il territorio canadese, ha commentato a sua volta Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Helicopters. "Il programma di ammodernamento, attraverso il Team Cormorant, ridurrà i costi di gestione della flotta e allo stesso tempo ne aumenterà ulteriormente l'affidabilità, le capacità e la sicurezza, a vantaggio dei cittadini canadesi", ha concluso Cutillo. Sul listino di Borsa, dopo l'annuncio del contratto in Canada, Leonardo spicca con un +1%.