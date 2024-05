Lookman, oro della Dea. Atalanta, quanto vale il bomber dopo l'Europa League

Lookman, quanto vale il bomber dell'Atalanta dopo il trionfo in Europa League

Lookman, l'eroe dell'Atalanta nella finale di Europa League contro il Leverkusen, ha brillato come una supernova, e con una tripletta il giocatore nigeriano ha guidato i bergamaschi alla vittoria del trofeo a Dublino. Da Charlton a Everton, passando per Lipsia, Fulham e Leicester, Lookman ha cambiato squadra cinque volte in sette stagioni. Il Lipsia, in particolare, aveva puntato su di lui per poi cederlo all'Atalanta nell'estate del 2022 per soli nove milioni e mezzo di euro, una cifra ora insignificante rispetto al suo attuale valore.

Secondo il sito CalcioeFinanza, il costo annuo di Lookman, tra ammortamento e stipendio, è stato di 4,5 milioni nel 2022/23, salito a 4,7 milioni nel 2023/24. Tuttavia il suo valore di mercato dovrebbe scendere a 4,8 milioni di euro entro il 30 giugno 2024. In caso di cessione, il Lipsia riceverà una percentuale del 10% della plusvalenza fino a 20 milioni, e del 15% per plusvalenze superiori. Inoltre, nell’accordo con il Lipsia sono previsti anche bonus per 2,31 milioni di euro, di cui 0,5 milioni già scattati a novembre 202

Tuttavia, nonostante sia arrivato all'Atalanta solo due stagioni fa, fino allo scorso aprile Lookman sembrava determinato a lasciare il club, lamentando difficoltà di adattamento, nonostante il contratto in vigore fino al 2026. Ma a Dublino è avvenuta l'apoteosi. Lookman ha segnato tre gol annientando il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, fino ad allora imbattuto in stagione. Questa prestazione ha reso Lookman il primo giocatore africano a segnare una tripletta in una finale di una competizione Uefa, portando inoltre i bergamaschi a diventare la prima squadra italiana a conquistare l'Europa League dopo il cambio di denominazione (l'ultima Coppa Uefa vinta da una squadra italiana risale al 1998/99 con il Parma).

Dopo un trionfo così straordinario, è inevitabile chiedersi: quanto crescerà il valore del giocatore e quanto ne ha incassato l'Atalanta dalla sua performance? Già solo le ricompense finanziarie per la vittoria nell'Europa League sono cifre da capogiro: 4 milioni di euro di bonus per la squadra vincitrice, più altri 4,6 milioni solo per essere arrivati in finale. E considerando tutto il percorso nella competizione, bonus previsti, partecipazione ai gironi fino alle differenti qualificazioni, i ricavi totali sfiorano i 31 milioni di euro. In questo scenario, l'aumento del valore del giocatore sembra inevitabile e strabiliante.

Non a caso ora Lookman è tra i giocatori più ambiti dell'Atalanta, e ora dopo l'exploit della finale potrebbe arrivare a valere almeno 50 milioni. Nelle 11 partite di Europa League di quest'anno, ha segnato 5 gol e un assist. In campionato, in 29 partite, ha messo a segno 9 gol e realizzato ben 6 assist. Sotto la guida del tecnico torinese, il nigeriano si è rivelato sempre più decisivo sotto porta. Con la maglia nerazzurra, conta 27 gol e 16 assist in 75 presenze. E tra poche settimane si apre il calciomercato estivo. Trattenere Lookman potrebbe essere un compito difficile se dovessero arrivare proposte indecenti sul tavolo dell'Atalanta. Le big inglesi sono alla finestra, ma attenti anche alle squadre italiane, tra cui Milan e Juventus.