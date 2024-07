Lottomatica, utile in lieve flessione ma rivede al rialzo gli obiettivi 2024

Lottomatica, semestre in crescita e alza gli obiettivi 2024

Lottomatica Group, il principale operatore italiano nel mercato del gioco legale, ha annunciato i risultati finanziari del primo semestre 2024 "rivelando una crescita continua e un significativo aumento della quota di mercato, che ha raggiunto livelli record sia nel secondo trimestre che nel mese di giugno" e, si legge in una nota, aggiorna la sua guidance al 2024.

I ricavi sono cresciuti del 20% a 931,8 milioni, l'Ebitda adjusted del 21% a 317,3 milioni e l'utile netto rettificato del periodo è in calo del 13% a 105,3 milioni, "per via dei maggiori ammortamenti, nella sola prima parte dell'anno, dei costi di concessione" spiega una nota I nuovi obiettivi per il 2024 indicano ricavi attesi tra 2.030-2.080 milioni (da 2.020-2.065 milioni) e Ebitda rettificato di 700-730 milioni (da 680-700 milioni).

"Nel secondo trimestre del 2024 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita organica, sostenuto da quote di mercato in aumento nell'online che hanno portato a una crescita a doppia cifra dei ricavi e dell'Ebitda - commenta Guglielmo Angelozzi, amministratore delegato di Lottomatica - Abbiamo completato con successo l'acquisizione di Sks e stiamo procedendo con l'integrazione a ritmo sostenuto, assicurandoci ad oggi circa il 40% delle sinergie annunciate". Il manager, commentando i conti del semestre ricorda inoltre che "a maggio abbiamo opportunisticamente rifinanziato obbligazioni per un valore di 900 milioni di euro, con un notevole risparmio sugli interessi. Alla luce della forte performance, della realizzazione delle sinergie di costo e delle acquisizioni previste, aggiorniamo le nostre previsioni per l'esercizio 2024".