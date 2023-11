Luigi Berlusconi punta al venture capital. Con la holding H14 lancia Annapurna

Luigi Berlusconi vuole scalare il mondo della finanza. Per questo ha lanciato Annapurna

Dopo la morte di Silvio Berlusconi e la lettura del testamento, le gerarchie nel gruppo Fininvest sono state chiarite. Il pacchetto di maggioranza é saldamente in mano a Marina e Piersilvio, sono loro ad avere il potere sulla holding di famiglia. Ma c'è chi tra gli altri figli si sta facendo decisamente strada in parallelo con investimenti strategici, si tratta del più piccolo degli eredi: Luigi Berlusconi. La holding H14 che lui guida, in collaborazione con le altre sorelle Eleonora e Barbara, ha deciso di investire e - si legge su Milano Finanza - e in particolare allargarsi nel venture capital. Il gruppo ha creato la società Annapurna per investire non solo in Italia ma anche all'estero. Il nuovo veicolo si affiancherà alla scatola Ithaca Investment, che Luigi ha già utilizzato per numerose operazioni, fra le quali anche l'ingresso in Young Platform con Magrini di United Ventures (controllata dall'omonima Annapurna Ventures).

Luigi Berlusconi si prepara quindi a un nuovo passaggio nel mondo del venture capital. Proprio di recente, lo scorso 19 ottobre, - prosegue Milano Finanza - il figlio più piccolo dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, tramite la holding H14 ha dato vita a un nuovo veicolo. Ma questo non é certo un caso isolato, già in passato Luigi aveva creato dei veicoli in cui racchiudere alcune delle acquisizioni della holding e con cui lanciare i nuovi club deal. Annapurna prende il nome dalla nota montagna dell'Himalaya, il nome sarebbe stato scelto proprio per portare avanti scalate finanziarie.