Lunedì 5/12 l'evento "Dalla terra alla Terra": Affaritaliani.it media partner

Lunedì 5/12 a Roma l'evento "Dalla terra alla Terra": Affaritaliani.it sarà media partner dell'iniziativa

In occasione del World Soil Day il cui tema nel 2022 sarà “Soils, where food begins”, il CIC - Consorzio Italiano Compostatori organizza come da tradizione l’evento “Dalla terra alla Terra” con l’obiettivo di riflettere sul suolo, gli effetti del cambiamento climatico e sugli obiettivi da raggiungere per tutelarlo e preservarlo. L’evento si terrà a Roma lunedì 5 dicembre, a partire dalle ore 11.00, presso l’Harry’s Bar Trevi Hotel & Restaurant e potrà essere seguito anche in streaming sulle pagine Facebook e Youtube di Ricicla TV, sulla pagina Facebook del CIC e in diretta streaming sul sito Affaritaliani.it

Modera:

Marco Scotti - Giornalista di Affaritaliani.it

Intervengono:

Lella Miccolis, Presidente CIC

Andrea Vettori, Vice Capo Unità Uso e gestione del territorio - DG ENV, EU

Claudio Ciavatta, Prof. Ordinario di Chimica Agraria Università di Bologna

Luca Montanarella, Commissione europea, Joint Research Centre

Alberto Confalonieri, GDL Soil Organic Matter ECN

Catia Bastioli, Presidente del Cluster italiano della Bioeconomia Circolare SPRING - AD Novamont Spa

Giulia Gregori, Responsabile Pianificazione Strategica e Comunicazione Istituzionale Novamont S.p.A. Membro CdA Re Soil Foundation

Riccardo Fargione, Coordinatore operativo Centro Studi Divulga di Coldiretti

Massimo Centemero, Direttore CIC

Sono stati invitati a partecipare - e potranno intervenire - i presidenti e vicepresidenti delle commissioni Ambiente e Agricoltura di Camera e Senato.

La Giornata del Suolo 2022 si svolge con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, dello European Compost Network e di S.O.S Soil e con la media partnership di Affaritaliani.it.