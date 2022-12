Annalisa Chirico: che dicono Damilano, Zoro & Co. di Soumahoro? Videocommento

Le opinioni di Annalisa Chirico su Affaritaliani.it

Inizia con questo video la collaborazione con Affaritaliani.it di Annalisa Chirico. Ogni venerdì mattina, un videocommento con un'analisi controcorrente e spigolosa, come è nel suo stile, sull'attualità e sul tema della settimana che ha fatto discutere. Un arricchimento che diamo ai lettori di Affaritaliani.it. Giornale autorevole e sempre più impattante sulla cronaca, la politica, l'economia e l'attualità in generale. Come facciamo da 26 anni, senza padroni.



Classe 1986, Annalisa Chirico è una famosa giornalista, saggista e opinionista televisiva italiana. Dirige LaChirico.it. E’ founder CEO di AC Advocacy & Communication srl. Presiede il movimento Fino a prova contraria – Until proven guilty per una giustizia più giusta ed efficiente. Ha conseguito un Dottorato in Teoria politica alla Luiss Guido Carli. Apprendistato pannelliano e ossessione garantista. Firma del quotidiano Il Foglio, scrive di giustizia, politica e donne. Sul suo profilo Facebook si legge “La mente è la mia chiesa, i tacchi il mio paracadute”.