Lusso, boom del valore azionario: Lvmh primo in Europa nella Top 10 globale

Il lusso "paga": Lvmh supera il valore azionario di 500 mld di dollari

Il mercato azionario di Parigi ha toccato i massimi storici. Non è un caso che tra le dieci maggiori aziende globali, l’unica europea sia Lvmh - il più grande conglomerato del lusso - che ha sfondato per primo il tetto di 500 miliardi di dollari dal punto di vista del valore azionario. Il primato francese si deve principalmente alla domanda proveniente dalla Cina e in questo quadro, Lvmh rappresenta circa il 13% dell’intera capitalizzazione azionaria del Paese. Subito dopo, come riporta Forbes, ci sono Hermès, Kering e Pernod Ricard, che fanno un altro 8-10%.

I marchi europei del lusso dimostrano di non risentire delle tensioni geopolitche ed anzi, continuano a vivere un’ascesa inarrestabile dopo la fine delle restrizioni Covid. Lo dicono i dati sulle vendite. In Cina Louis Vuitton, Dior e Celine nel primo trimestre 2023 hanno visto crescere le proprie vendite del 30% rispetto allo stesso trimestre del 2022.