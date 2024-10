Lvmh vende Off-White all’americana Bluestar Alliance

Lvmh: vende Off-White a Bluestar Alliance

Lvmh ha venduto Off-White Llc, la società proprietaria del marchio Off-White, a Bluestar Alliance Llc, una società di gestione con sede a New York. I termini della transazione non sono stati resi noti. Lo rende noto il gruppo del lusso francese in un comunicato. Fondato nel 2012 da Virgil Abloh, Off-White è un marchio internazionale di streetwear di lusso fondato da Virgil Abloh. Lvmh ne aveva acquisito la maggioranza nel luglio 2021 e il 40% era rimasto allo stilista che poi è prematuramente scomparso nel novembre dello stesso anno e ora la sua 'eredità' artistica è portata avanti da Ibrahim Kamara.

"Virgil è stato un pioniere creativo che ha avuto un profondo impatto sull'industria della moda e sulla comunità creativa mondiale. L'acquisizione di Off-White rappresenta un'occasione unica per Bluestar Alliance di onorare e valorizzare l'eredità duratura di Virgil Abloh. Il suo approccio visionario alla moda risuona profondamente con i nostri valori fondamentali. La capacità di Abloh di fondere la cultura di strada con l'alta moda ha gettato una base potente che si allinea con la nostra visione di promuovere l'innovazione e al contempo di abbracciare la diversità", commenta Joey Gabbay, Ceo di Bluestar Alliance.

"Lvmh è orgogliosa dell'eredità che Off-White ha costruito sotto la guida visionaria di Virgil Abloh. Bluestar Alliance è il partner perfetto per portare avanti questa eredità", sottolinea il gruppo nella nota. "Bluestar Alliance condivide il nostro impegno a rispettare l'integrità creativa e siamo fiduciosi Off-White continuerà a innovare rispettando lo spirito e i valori del marchio".