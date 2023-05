Macron corteggia i Ceo delle big tech. Musk e altri 199 per il boom francese

Francia, la strategia di Macron: convincere i più ricchi al mondo

Emmanuel Macron ha una strategia precisa per far crescere la Francia, puntare sui Ceo delle big tech mondiali, l'obiettivo è la reindustrializzazione del Paese. E se fuori della reggia di Versailles - si legge sul Corriere della Sera - qualche centinaio di manifestanti faceva scoppiare petardi e protestava contro "un presidente che si comporta come un re", Macron ha comunque potuto annunciare ai 200 ceo stranieri radunati nella ex residenza del Re Sole che la sesta edizione di "Choose France" ha battuto i record: dopo i 3,6 miliardi del 2021 e i 10,6 del 2022, quest’anno gli investimenti stranieri in Francia superano i 13 miliardi di euro, con la creazione diretta di ottomila posti di lavoro. Da questo punto di vista è stato un indubbio colpo di immagine l’arrivo ieri mattina all’Eliseo del pur discusso imprenditore americano Elon Musk, l’uomo di Tesla, Space X e Twitter, seconda fortuna mondiale dopo il francese Bernard Arnault fondatore del gruppo del lusso LVMH.

Due auto Tesla Model Y fabbricate nella giga-factory di Berlino sono entrate nella corte dell’Eliseo e Musk - prosegue il Corriere - si è intrattenuto con Macron per un colloquio privato prima di andare a Versailles, pranzare con il ministro delle Finanze Bruno Le Maire e incontrare gli altri imprenditori stranieri. Tra loro l’italiano Vito Pertosa della Mermec (parte di Angel Holding), che ha presentato le sue soluzioni high tech per l’industria ferroviaria. Oltre a Pertosa e a Stefano Buono (Newcleo), erano presenti i ceo di altre 10 imprese italiane: Allied Group, Generali, Biofarma, Chiesi, De.Co.Ro, Dedalus, Iveco, Mundys, Prysmian, Sapio e EssilorLuxottica.