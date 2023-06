Agricoltura, il ministro Lollobrigida dichiari guerra all'italian sounding

Lollobrigida dichiari guerra alla contraffazione dei prodotti made in Italy

Buongiorno Ministro Lollobrigida, con grande rammarico leggo che nel 2022 il danno subito per la contraffazione dei prodotti made in Italy ci è costato fra i 70 ed i 130 miliardi di euro oltre al danno erariale per IVA, Ires, Irpef e contributi previdenziali non versati. Uno dei tanti danni provocato dai prodotti contraffatti (ovviamente molto scadenti) è che si avvalgono dell'italian sounding (ossia di parole, di immagini, di riferimenti geografici e, a volte, impressa sulla confezione la nostra Bandiera Italiana).

La domanda che ci poniamo è: come si combatte questo fenomeno? La prima tentazione è quella di ricorrere ai tribunali, ma visti i tempi biblici non ha senso, allora si potrebbe pensare di fare degli accordi con i Paesi che “appoggiano” la contraffazione, ma anche qui entrano in ballo i lobbisti e la tutela dei posti di lavoro. Il danno per l'Italia, di queste dimensioni, comporta un investimento di mezzi, di persone e di tempo che vede coinvolte le associazioni degli agricoltori, e non solo, che fra fiere ed eventi cercano di far validare il made in Italy.