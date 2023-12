Malagò punta sui farmaci per l'estetica e lo sport: nasce Nutrintech Med

Giovanni Malagò diversifica il business, ecco la nuova start up Nutrintech Med Italia srl

Giovanni Malagò, presidente del Coni, si lancia con altri tre soci nel business dei farmaci per l’estetica e lo sport. Qualche settimana fa, infatti, a Roma davanti al notaio Salvatore Mariconda s’è presentato lo stesso Malagò nella sua qualità di presidente di Samofin (holding di famiglia) con Lino Di Rienzo Businco, Franco Chimenti e Maria Chiara Sansoni.

I quattro hanno costituito la Nutrintech Med Italia srl che si qualifica come start-up innovativa. La newco, di cui i quattro soci hanno il 25% cadauno, è presieduta da Chimenti affiancato in consiglio d’amministrazione da Ugo Maria Soleri e Di Rienzo Businco. La società si occuperà di “ideazione, prototipazione, sperimentazione e commercializzazione di attrezzature per l’erogazione di farmaci idonei a migliorare le condizioni fisiche, incluse quelle estetiche”.

Classe 1939, professore universitario, Chimenti è uno dei “saggi dello sport italiano”: dirigente di lunghissimo corso, è stato presidente di Coni Servizi, per un breve periodo anche il numero 1 della Lazio, e dal 2002 è alla guida della Federgolf. Ha fatto crescere questo sport sempre di più in Italia e ha portato a Roma la Ryder Cup, massima manifestazione mondiale. Di Rienzo Businco è un affermato otorinolaringoiatra che dirige un centro medico a Roma.