I "paperoni" più pagati di Piazza Affari nel 2023: da Tavares a Labriola e Cairo. Ecco la classifica dei top manager

I manager più pagati d'Italia: ecco la classifica di Piazza Affari

Carlos Tavares fa parlare di sé anche a Piazza Affari. Perchè? Il Ceo lusitano, con quasi 24 milioni di stipendio nel 2023, si aggiudica il titolo di manager più pagato a Piazza Affari. A seguire, secondo il "paywatch" del Sole 24 Ore, Massimo Della Porta, presidente di Saes Getters, con 21,14 milioni, mentre Miuccia Prada e il marito Patrizio Bertelli, alla guida del gruppo Prada, hanno guadagnato 19,3 milioni ciascuno. Al quinto posto troviamo Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, che ha ricevuto 18,47 milioni, di cui una grande parte legata a bonus.

Tuttavia, la classifica 2023 mette in luce un netto calo di compensi rispetto al 2022, anno in cui il ceo di Fca, Mike Manley, aveva guadagnato ben 51,18 milioni. Inversamente, è aumentato il numero di manager, passando da 137 a 165, e un incremento di coloro che hanno superato i 2 milioni di euro annui. In totale, 89 manager hanno guadagnato più di 2 milioni, 12 hanno superato i 10 milioni e 30 hanno incassato più di 5 milioni.

A livello di settori, la classifica include anche figure chiave del mondo finanziario come Giovanni Tamburi, presidente di Tip, che si è posizionato sesto con 15,3 milioni, seguito dalla moglie Alessandra Gritti, vicepresidente, con 9,2 milioni. John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari, si colloca al nono posto con 11,74 milioni. Nel settore pubblico, Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, è l'undicesimo con 10,3 milioni. Stefano Donnarumma, ex ad di Terna, è ventunesimo con 6,59 milioni, di cui 4,67 milioni come buonuscita.

Anche i banchieri si piazzano bene: Andrea Orcel, ceo di Unicredit, è il più pagato, al quattordicesimo posto con 9,75 milioni, mentre Giuseppe Castagna di Banco Bpm e Carlo Messina di Intesa Sanpaolo si trovano rispettivamente al 27° e 28° posto. Nel settore telecomunicazioni, Pietro Labriola, ad di Telecom Italia, è 36° con 4,55 milioni. Diego Della Valle, presidente di Tod’s, è quarantunesimo con 3,67 milioni, includendo 20.000 euro da Rcs. Urbano Cairo, presidente di Rcs e anche presidente del Torino, ha guadagnato 3,17 milioni, classificandosi quarantottesimo, mentre Stefano Sala, ad di Publitalia e consigliere di Mfe, si colloca al cinquantesimo posto con 3,09 milioni.