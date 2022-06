Mancano i componenti per le auto: il Mise prolunga i tempi d'immatricolazione

Tempi più lunghi per l’immatricolazione delle auto

Tempi più lunghi per l'immatricolazione di auto che beneficiano degli incentivi. Lo prevede una norma del decreto sulle semplificazioni fiscali, passata in Cdm, proposta dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Nelle procedure per l'erogazione dei bonus per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Mise, sono estesi da 180 a 270 giorni i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione degli estremi dell'acquisto. "Abbiamo dato seguito a un'esigenza sollevata da più parti", dice Giorgetti, precisando che la norma "non prevede spese". La proroga è resa necessaria dalla mancanza di alcuni componenti.

Il futuro dell’automotive

Giorgetti, inoltre, ha convocato per il 23 giugno prossimo alle 11 il tavolo sull'automotive. Lo rende noto il Mise. All'incontro che farà il punto sulle questioni legate alla transizione ecologica, siederanno associazioni di categorie e sindacati. Parteciperà anche il viceministro allo sviluppo, Gilberto Pichetto. Il crollo continuo del mercato, unito alla transizione verso l’elettrico, mette a rischio un comparto che dà lavoro a circa 700mila persone in Europa. A lanciare l'allarme è Antonio Tajani, numero due di Fi, in una conferenza stampa nella sede del partito in via San Lorenzo in Lucina. "Vogliamo difendere questo comparto industriale -ha assicurato- e ci dispiace che la sinistra non lo faccia. Daremo battaglia in Parlamento perché la decisione europea può ancora essere cambiata".

