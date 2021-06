Marcegaglia, Emanuela Cherubini nuovo capo ufficio stampa

Emanuela Cherubini entra a far parte dello staff del gruppo Marcegaglia come capo ufficio Stampa e, sotto la direzione di Rinaldo Arpisella, si occuperà di tutte le attività di comunicazione e dei rapporti con la stampa di tutte le società del gruppo metalsiderurgico mantovano. Emanuela Cherubini, romana, viene da un’ampia esperienza professionale maturata sul campo, prima in Confindustria e più di recente in Arcelormittal Italia.