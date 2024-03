Marcegaglia: "Trump un pericolo per la nostra industria. Green deal da rifare"

Emma Marcegaglia avverte che gli imprenditori delle principali economie industriali globali devono affrontare due sfide cruciali: la fragilità dell'Europa, alle prese con una transizione green ostacolata da un approccio burocratico, e il rischio di una rinascita del protezionismo, specialmente con un possibile ritorno di Donald Trump. E lo fa in un'intervista concessa a la Stampa.

Marcegaglia sarà al vertice del B7 Italy 2024 a Verona, che precederà il G7, rappresentando Confindustria e portando al tavolo quattro temi chiave per l'agenda del mondo degli affari delle sette principali economie. "Arriveremo con un documento che metterà in evidenza l'urgenza di quattro temi concreti da affrontare subito", afferma Marcegaglia. "L'intelligenza artificiale, le catene del valore, la sfida climatica e la partecipazione al lavoro di donne e giovani saranno al centro delle nostre discussioni".

Riguardo al protezionismo, Marcegaglia avverte che una rinascita di questa tendenza potrebbe portare a una pericolosa divisione del mondo in blocchi, minacciando la democrazia. Inoltre, riflette sulle possibili implicazioni di un ritorno di Trump alla presidenza degli Stati Uniti, sottolineando i rischi di un aumento del protezionismo e delle tensioni con la Cina, che potrebbero danneggiare l'Europa e l'Italia in particolare.

Parlando della transizione verde europea, Marcegaglia critica l'approccio burocratico e ideologico finora adottato, sottolineando la necessità di investimenti adeguati per sostenere tale transizione. Propone una maggiore neutralità tecnologica e una forte iniezione di capitali pubblici e privati per sostenere la crescita e la competitività delle imprese europee nel settore verde.

Infine, Marcegaglia discute della situazione dell'ex Ilva a Taranto, sottolineando l'importanza di far ripartire la produzione e di valutare attentamente la situazione finanziaria dell'azienda prima di coinvolgere investitori privati. Mentre il gruppo Marcegaglia è stato storicamente un cliente importante per l'Ilva, Emma Marcegaglia afferma che è ancora presto per esprimere un interesse diretto nell'acquisizione dell'azienda, ma sottolinea l'importanza strategica di salvare l'Ilva per l'intero settore manifatturiero italiano.