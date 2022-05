Marcolin, il restyling per Web Eyewear: il piano per social, sito e logo

Marcolin- Alfa Romeo F1 Team Orlen: la collaborazione e il restyling

Durante l’ultima edizione della fiera di settore Mido ospitata a Milano Rho Fiera, Marcolin, l’azienda veneta di eyewear, ha svelato la collaborazione pluriennale con Alfa Romeo F1 Team Orlen. Da quest’anno la nuova immagine del marchio di occhiali sarà presente sulla vettura C42 del team, sui caschi e sulle tute dei piloti Valtteri Bottas a Guanyu Zhou. Inoltre, dal secondo semestre 2022 sarà disponibile una capsule collection con modelli da sole e da vista arricchiti da dettagli esclusivi, lo scrive Pambianconews.

“Il tandem con Alfa Romeo F1 Team Orlen ci permette di raccontare due aziende italiane che si incontrano sulla pista da corsa”, ha spiegato il marketing, communication & events director di Marcolin Matteo Blandi, intervistato da a Pambianconews. “La Formula 1 porta con sé un concetto di performance universale che comunicheremo attraverso attraverso varie operazioni di marketing. Questo sarà senza dubbio l’anno di Web Eyewear, nostro brand di proprietà dal 2008”, aggiunge Blandi.

Marcolin ha svelato il restyling del logo, del sito e dei social network di Web Eyewear, che impatta anche la nuova campagna della collezione primavera/estate 2022, ideata dal creativo Bureau Brvto di Londra, scattata dal fotografo Stefano Galuzzi e diretta dal regista Alberto Girotto. In materia di sostenibilità dal 2011 Marcolin sviluppa prodotti eyewear in linea con il valore della sostenibilità di Timberland, la maggior parte degli occhiali da sole e da vista contengono materiale bio-basico per almeno il 35% e per questo vengono ricondotti alla categorizzazione di Earthkeepers. Nel portfolio ecologico di Marcolin fa anche parte il Gant, il marchio che ha lanciato la linea di occhiali realizzata in plastica plastica 85% r-Pet, per cui ogni occhiale è costituito da un massimo di 5 bottiglie riciclate.

