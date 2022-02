Marinella, lo storico brand napoletano riapre a Londra e diventa un film

Marinella, lo storico brand made in Napoli riapre il proprio negozio di Londra dopo la crisi Covid: in arrivo un film sulla storia dell'azienda

E.Marinella, la celebre maison di Napoli guidata da Maurizio e Alessandro Marinella – che ha vantato clienti del calibro di Churchill, Kennedy, Kohl, Agnelli, Onassis, Mastroianni, Toto’, De Sica, Elton John, Mitterand e Chirac – ha appena riaperto il monomarca a Londra, boutique che va ad aggiungersi (oltre alla sede partenopea) a quelle di Tokyo, Roma, Milano, e ai selezionati corner shop esteri quali BergdorfGoodman a New York, Le Bon Marché Rive Gauche de Printemps a Parigi, Le Bon Génie a Ginevra e Sant’Eulalia a Barcellona.

“L’obiettivo - spiega Il Presidente e AD Maurizio Marinella - è mantenere intatti i nostri valori: qualità, sartorialità, attenzione ai dettagli e cura del cliente. Siamo fiduciosi che la nuova boutique diventerà un punto di riferimento per una clientela executive, favorendo così la visibilità non solo del Made in Italy, ma anche del Made in Naples all’estero”.

“In passato il negozio a Londra è stato il primo passo al di fuori dell’Italia, che con grande dispiacere dovemmo sospendere a causa del Covid e della Brexit – prosegue il figlio Alessandro Marinella – ma dopo due anni abbiamo deciso di riaprire con grande emozione nella prestigiosa Burlington Arcade esportando nuovamente la nostra artigianalità”.