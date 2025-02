Massimo Moratti, 2023 anno orribile per l'ex patron dell'Inter: perdite milionarie per la sua società Cmc

Massimo Moratti, il rosso è dovuto alle svalutazioni per 2 milioni che hanno interessato per 1,8 milioni la quota in Sator Private Equity Fund

Piove sul bagnato in casa di Massimo Moratti, tra le tante vittime eccellenti della truffa finanziaria ordita dal “finto Crosetto”. L’assemblea dei soci della Cmc, di cui l’ex patron dell’Inter è azionista unico, s’è infatti riunita per deliberare di attingere alle riserve e ripianare così tutta la perdita di 3 milioni di euro segnata nel bilancio del 2023, di poco inferiore al passivo di 4,1 milioni registrato nell’esercizio precedente.

Il rosso è dovuto alle svalutazioni per 2 milioni che hanno interessato per 1,8 milioni la quota in Sator Private Equity Fund, il fondo emanazione di Sator, boutique di investimento fondata e guidata da Matteo Arpe e di cui Cmc ha direttamente l’1%, quota anch’essa svalutata di altri 240mila euro cui si sono aggiunti writeoff di minore entità sulla controllata Leda che opera nella consulenza e sul 10% di Mi Viejo, la società immobiliare lanciato da Javier Zanetti, storico campione dell’Inter dei tempi di Moratti.

Gli asset di Cmc, pari a 22,8 milioni, comprendono un immobile a Cortina d’Ampezzo e un terreno a Castiglion della Pescaia e la lussemburghese Emcedeux, proprietaria di immobili a Parigi, che a fine del 2023 mostrava perdite non ripianate per oltre 10 milioni ma che non è stata svalutata restando in carico a 10 milioni “per i plusvalori inespressi – si legge nella nota integrativa – dei beni di proprietà”. La holding di Moratti a fronte di un patrimonio netto di 5,4 milioni ha debiti per 15,1 milioni e la relazione sulla gestione segnala che lo scorso anno ha transato con l’Agenzia delle Entrate versando oltre mezzo milione per due accertamenti in materia di Ires.