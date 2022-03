MD-Crai campioni di vendite nella Gdo. Ma è Esselunga regina di utili: 1,2 mld

Gdo, dopo Esselunga si posiziona Conad. Perdite per Carrefour e Coop. Il report Mediobanca 2016-2020

MD campione nella crescita di vendite, seguita da Crai e Lidl Italia. Più indietro Eurospin, Agorà e Conad. Mentre Esselunga spicca per gli utili. Nella grande distribuzione italiana ci sono state conferme sugli operatori più forti nelle vendite, ma sono emersi anche nuovi "campioni". Lo si evince dall'Osservatorio sulla Gdo italiana e internazionale a prevalenza alimentare, presentato dall'Area Studi Mediobanca e realizzato aggregando i dati economici per il periodo 2016-2020.

Nel periodo considerato, MD è stata campione nella crescita delle vendite (+10,7% medio annuo), seguita da Crai (+9,2%) e Lidl Italia (+8,4%). Piu' indietro, il discount Eurospin (+7,8%), Agora' (+7,6%) e Conad (+6,5%). Nell'ultimo anno Crai ha realizzato la migliore performance (+15,9%), davanti a MD (+14,5%), Conad (+12,4%) e D.lt (+12,2%). Esselunga si conferma regina di utili cumulati tra il 2016 e il 2020: 1,212 miliardi, seguita da Eurospin a 1,137 miliardi, Ve'Ge' a 995 milioni, Selex a 962 milioni e Conad a 945 milioni.

Carrefour ha cumulato perdite per 604 milioni, Coop per 460 milioni. In termini di redditivita' del capitale investito (Roi) primeggia MD (22,7%), seguita da Eurospin (20,2%), Crai al 13,7%, Lidl Italia al 13,4% e Agora' al 12,3%. Tutti gli altri operatori sono sotto la doppia cifra, con Selex al 9,5%. Coop Alleanza 3.0 e' la maggiore cooperativa italiana con vendite nel 2020 pari a 4,046 miliardi, seguita PAC 2000 A (Gruppo Conad) a 3,654 miliardi e Conad Nord Ovest a 2,605 miliardi che precede Unicoop Firenze a 2,329 miliardi.

Il prestito soci del sistema Coop appare in costante declino dai 10,7 miliardi del 2015 agli 8 miliardi del 2020 (stabile rispetto al 2019). Negli ultimi 5 anni le Coop hanno realizzato proventi finanziari netti per 854 milioni e subi'to svalutazioni finanziarie per 791 milioni. Secondo l'Osservatorio, inoltre, ci sono dei "campioni nascosti" per crescita e redditivita'.

Le aziende della distribuzione organizzata con fatturato superiore a 500 milioni sono 23, da Finbre (Maxi Di') con 2,371 miliardi, alla Poli con 518 milioni. Alcune hanno segnato nel 2020 performance rilevanti in termini di Roi: Italmark (Italbrix) al 33,3%, Gruppo Arena al 24,5%, Multicedi al 23,6%; Italmark (Italbrix) ha realizzato anche il maggior incremento di fatturato nel 2020 (+23,5%) seguita da Verofin (Tigros) in crescita del +22% e Gruppo Arena del +21,2%. In aggregato i ventitre' operatori fatturano 24,7 miliardi, sono cresciuti nel 2020 del 7% e segnano un Roi medio dell'8,7%.