Mediaset, in nove mesi utile a 78 milioni: confermati i target 2022

Mediaset, nell'utima parte dell'anno peseranno i mondiali in Qatar in onda sulla Rai

Mfe-MediaforEurope archivia i primi nove mesi del 2022 con un utile netto positivo a 78,5 milioni di euro, ricavi netti consolidati a 1.900,1 milioni di euro, un Ebit positivo per 97,6 milioni di euro e una generazione di cassa (free cash flow) pari a 359,1 milioni di euro. Lo rende noto il gruppo dopo l'approvazione, da parte del cda riunito sotto la presidenza di Fedele Confalonieri, delle informazioni periodiche finanziarie relative ai primi nove mesi 2022.

Più nel dettaglio, i ricavi netti consolidati del gruppo di Cologno Monzese si attestano a 1.900,1 milioni di euro rispetto ai 1.992,7 milioni dell’anno precedente. In Italia, i ricavi ammontano a 1.310,9 milioni di euro rispetto ai 1.388,9 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. In Spagna si attestano a 590,5 milioni di euro rispetto ai 603,8 milioni del 2021. I ricavi pubblicitari lordi in Italia raggiungono 1.309,2 milioni di euro con una contrazione (-2,5%) molto inferiore al -8,6% registrato nei nove mesi del mercato televisivo (dati Nielsen). In Spagna i ricavi pubblicitari si sono attestati a 538,1 milioni di euro rispetto ai 574,5 milioni al 30 settembre 2021. Mediaset España mantiene la leadership nel mercato pubblicitario tv con una quota del 41,8%.

I costi operativi complessivi consolidati ammontano a 1.802,5 milioni di euro rispetto ai 1.717,7 milioni dei primi nove mesi 2021. In Italia i costi sono stati pari a 1.325,3 milioni di euro rispetto ai 1.253,9 milioni del 2021, dato influenzato dall’acquisizione di importanti diritti sportivi (Coppa Italia e Supercoppa, diritti streaming della Champions League) e dall’impatto dei rincari dei costi dell’energia e dall’inflazione. In Spagna costi pari a 477,6 milioni di euro rispetto ai 464,2 milioni dell’anno precedente. ll risultato operativo (Ebit) è positivo per 97,6 milioni di euro rispetto ai 275,0 milioni dello stesso periodo del 2021. Il risultato netto consolidato è positivo per 78,5 milioni di euro rispetto ai 273,8 milioni del 2021 che beneficiavano della plusvalenza di 86,7 milioni generata dalla cessione di Towertel (Ei Towers).