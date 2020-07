Mediobanca,Bluebell in Piazzetta Cuccia. Pagliaro incontrerà Trapani a giorni

I rappresentanti di Bluebell incontreranno nei prossimi giorni, forse a inizio settimana, il vertice dell'istituto di Piazzetta Cuccia. Lo scrive il Corriere della Sera secondo cui il presidente della banca, Renato Pagliaro, dopo aver ricevuto il 29 giugno la lettera del fondo attivista britannico (ma guidato da tre italiani), ha infatti dato immediata disponibilita' per un approfondimento con un gesto apprezzato da Londra.

La base di discussione saranno le 11 pagine di rilievi e proposte del fondo. Con alcune precisazioni che arrivano dal presidente di Bluebell, l'ex ceo di Bulgari Francesco Trapani, tese a contrastare le illazioni dei giorni scorsi afferma "non siamo la longa mano di nessuno. Non siamo alleati di Del Vecchio. Il nostro obiettivo è solo quello di creare valore per i nostri investitori. Quanto a Generali, sulle quali si è concentrato tutto il dibattito in Italia, è uno dei punti, ma non quello centrale del nostro piano, che si basa su quattro capitoli (strategia, efficienza operativa, allocazione del capitale e governance) che richiedono tempestive azioni correttive da parte del consiglio di amministrazione che verra' rinnovato alla prossima assemblea di bilancio”.