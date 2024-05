Meloni in copertina su "The Economist". Lei è l'ago della bilancia in Europa

Meloni in copertina di "The Economist"

Ue, Giorgia Meloni decisiva per i nuovi equilibri a Bruxelles. "The Economist" non ha dubbi

Il settimanale britannico "The Economist" non ha dubbi, sarà Giorgia Meloni la protagonista assoluta delle prossime elezioni Europee. La premier italiana finisce in copertina con altre due donne di potere dell'Ue, ma il centro della scena è tutto per la leader di FdI. Meloni condivide l'immagine con Ursula von der Leyen alla sua destra e Marine Le Pen, alla sua sinistra, entrambe rivolte verso di lei: un terzetto di donne destinate, secondo il settimanale economico britannico, a "dare forma all'Europa" del prossimo futuro. La copertina richiama un editoriale e un articolo.

La tesi di "The Economist" è che i due pericoli principali per l'Europa del prossimo futuro siano rappresentati dalla Russia di Vladimir Putin - fra guerra in Ucraina e sospetti di cyber intrusioni - e dal possibile ritorno alla presidenza degli Usa di Donald Trump. In un contesto in cui "i populisti euroscettici" europei - riporta Sky TG24 - sono "in ascesa nei sondaggi" in vista del voto. In questo contesto, von der Leyen, descritta come "una conservatrice tedesca razionale, merita - nel giudizio della testata britannica - un secondo mandato. Quanto a Giorgia Meloni, l'articolo ricorda la sua crescente sintonia con la presidente della Commissione, pur sottolineando le obiezioni che vengono da forze politiche tradizionali di governo europee verso tale avvicinamento.