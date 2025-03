Mercato immobiliare bloccato? Tutt’altro. Tornano a salire le compravendite, ma il vero boom riguarda gli uffici

Le compravendite di immobili residenziali fanno segnare un incremento del 7,6% nel quarto trimestre del 2024 rispetto allo stesso trimestre del 2023, soprattutto grazie al traino di grandi città come Roma, Milano e Torino. Lo rivelano i dati dell'Agenzia delle Entrate.

Segno positivo anche per il non residenziale, che cresce del 28% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente; in questo mercato, frenano solo le transazioni di uffici (-2,3%). In crescita anche il mercato dei terreni, per i quali si registra un +1,2% di superfici scambiate rispetto all’ottobre-dicembre 2023.