Mes, Gentiloni: “All'Italia conviene, è un'occasione da non sprecare"

Ricorrere al Mes "all'Italia conviene" e la richiesta degli imprenditori che lo chiedono "e' ragionevole". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ai microfoni di Radio 24. E ha spiegato: "Si tratta di prestiti particolarmente vantaggiosi per Paesi che hanno un tasso di interesse alto come l'Italia. Al nostro Paese conviene piu' che ad altri. La Commissione europea - ha aggiunto - ha lavorato molto per togliere le condizionalita' che all'inizio c'erano".

"Il primo pacchetto aiuta sanità, piccole e medie imprese e cassa integrazione. Un pacchetto di 500 miliardi attivabile in queste settimane. Il secondo pacchetto che vale 750 miliardi, di cui 500 a fondo perduto, necessita dell'accordo dei governi, ed entrerà in vigore il prossimo anno, dal 1° gennaio. Questa occasione dovrebbe essere sfruttata da Italia ed Europa per raggiungere obiettivi importanti e risolvere problemi antichi. Non dobbiamo sparpagliare le risorse: dobbiamo fare per una volta una cosa indirizzata un po' al futuro. La Commissione Ue lascia ai Paesi la possibilità di fare proposte, ma poi vorrà verificare che gli obiettivi fissati vengano rispettati". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni

Quanto al Recovery Fund "al momento e' un passo in avanti straordinario verso l'obiettivo di dotare l'Europa di una politica economica che abbia delle risorse a disposizione”, ha sottolineato il commissario europeo Gentiloni. "Noi oggi - ha osservato - abbiamo un edificio con una moneta unica per 19 Paesi, ma sul fronte della politica economica ci sono solo meccanismi di sorveglianza, mentre questa volta si e' accettata l'idea di avere delle risorse economiche per affrontare le sfide dei prossimi anni". E' un primo passo verso una direzione hamiltoniana? "Vedremo - risponde Gentiloni - e' un passo molto rilevante ma piu' limitato rispetto a chi vede un passo nella direzione di uno Stato federale".