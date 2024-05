Messico, fallito il Gruppo Peak: 800mln di buco, gente lasciata sul lastrico

Messico, la disperazione di migliaia di persone. Così hanno perso i risparmi di una vita da un giorno all'altro

Dopo lo scoppio della pandemia si era fatta strada in Messico un'assicurazione, il Gruppo Peak prometteva a migliaia di persone in difficoltà economica di avere un guadagno sicuro, offrendo anche importanti interessi, ma tutto è svanito così da un giorno all'altro e i dirigenti del gruppo Peak adesso sono indagati - si legge su Il Messaggero - per una frode finanziaria verso i propri clienti di 800 milioni di pesos. Margarita, una ragazza di 32 anni, ha raccontato la sua esperienza con questo istituto finanziario, aveva aderito perché si trovava in difficoltà economica.

Andando a cercare su internet - racconta la donna e lo riporta Il Messaggero - trovò il nome dell'azienda di San Pedro Garza, uno dei comuni più esclusivi del Messico. Sul suo sito web, la società prometteva di "proteggere e aumentare il patrimonio dei clienti". Convinta da queste premesse decise di investire i soldi dell'assicurazione ottenuti dopo la morte della madre nel 2020. La cifra che dovette sborsare fu di 20.000 pesos. Per i primi 3 anni le promesse furono mantenute con un guadagno annuo del 19% mentre adesso di punto in bianco si trova senza più un pesos.