Mfe: i ricavi mettendo a segno un +3% a quota 654,3 milioni

Mfe, cala l'utile ma crescono i ricavi nel primo trimestre 2022

MediaForEurope, che ha Mediaset tra le sue partecipate al 100%, ha registrato un utile netto di 2,7 milioni di euro nel primo trimestre 2022, in calo dai 52,5 mln di un anno fa, su ricavi netti consolidati cresciuti del 3,1% a 654,3 milioni. In particolare, i ricavi in Italia sono migliorati del 3,5% a 466,3 milioni con un andamento delle entrate pubblicitarie pari a 460,9 milioni (+2% da 452mln di un anno fa). Si tratta del settimo trimestre consecutivo di crescita che consolida il progressivo aumento della quota di mercato pubblicitaria di Mfe.

I costi operativi consolidati sono aumentati da 566,3 milioni a 639 milioni a seguito degli dell'investimenti in contenuti non presenti nel Q1 2021 nell'ambito dei programmi avviati da agosto 2021. Il risultato operativo di gruppo risulta positivo per 15,3 milioni rispetto ai 67,9 milioni del primo trimestre 2021.

Mfe, migliora l'ebit in Italia riducendo il valore negativo

In forte miglioramento, rispetto alle previsioni, il valore negativo dell'ebit in Italia che è stato contenuto a -14,7 milioni di euro rispetto ai 20,6 milioni dello stesso periodo del 2021. L'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 marzo 2021 è pari a 719,6 milioni di euro, in miglioramento rispetto agli 869,2 milioni di inizio periodo.

Escludendo le passività rilevate a partire dal 2019 ai sensi dell'IFRS 16 e gli esborsi per le partecipazioni in ProsiebenSat.1, l'indebitamento finanziario netto rettificato risulta pari a 572,8 milioni di euro rispetto ai 689,1 milioni del 31 dicembre 2021. La generazione di cassa caratteristica (free cash flow) risulta molto positiva e si attesta a 222,4 milioni di euro in netta crescita rispetto ai 177,5 milioni dei primi tre mesi 2021.

