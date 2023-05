Mfe: utile sopra quota 10 milioni, ricavi stabili a 646 milioni. I numeri

Mfe, nel primo trimestre utile a oltre 10 milioni

Mfe-Mediaforeurope archivia il primo trimestre del 2023 con ricavi netti consolidati pari a 646,6 milioni di euro rispetto ai 654,3 milioni del primo trimestre 2022 e un utile netto di 10,1 milioni di euro rispetto ai 2,7 milioni del pari periodo 2022, beneficiando anche dell’incremento della quota detenuta da Mfe in Mediaset España, salita all’84,45% rispetto al 55,69% del primo trimestre 2022. Il risultato operativo è positivo per 19,3 milioni di euro.

Mfe: nel trimestre pubblicità in Italia +0,4%

In Italia, nel primo trimestre dell'anno, i ricavi pubblicitari lordi di Mfe hanno raggiunto i 462,7 milioni di euro (+0,4%) rispetto ai 460,9 milioni dello stesso periodo del 2022. Un risultato "estremamente positivo perché supera il livello della raccolta pubblicitaria del primo trimestre 2022 quando Mfe, in controtendenza rispetto ai principali competitor, aveva già iniziato a crescere con decisione (+2,0%)". La raccolta del trimestre in esame ha superato quella registrata nel pari periodo 2021. Secondo le rilevazioni Nielsen, nel primo trimestre 2023, stagionalmente maggiormente favorevole al competitor pubblico, il mercato pubblicitario è cresciuto in misura pari al 3,1%, trainato in particolare dei mezzi radio e digital e da altri comparti minori (out of home, cinema) che devono ancora recuperare i livelli degli investimenti pre-pandemici. In Spagna, i ricavi pubblicitari lordi si attestano a 166,8 milioni di euro rispetto ai 175,1 milioni del primo trimestre 2022, con un andamento che, dopo i primi due mesi negativi condizionati da un contesto di mercato difficile, sta registrando un progressivo recupero a partire dal mese di marzo. Un risultato "che conferma la leadership dei mezzi televisivi del Gruppo nel mercato pubblicitario di riferimento".