Diritti tv Serie A su Canale 5 partita in chiaro al sabato sera: Mediaset gol

Diritti tv serie A, partita in chiaro al sabato sera? Canale 5, Rai e TV8 pronte ad andare in gol

Un anno ancora e i diritti tv potrebbero cambiare sul fronte della serie A. La prossima stagione vedrà ancora Dazn con 10 partite di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Poi, dal 2024/2025 lo schema forse cambierà. Nelle scorse ore la Lega calcio ha pubblicato il bando che potrebbe arrivare sino al 2029 (8 pacchetti differenti, ciascuno modulabile su 3, 4 o 5 anni), con l'obiettivo di portare una cifra attorno al miliardo di incasso (e col rischio per i tifosi che volessero vedere tutta la serie A di dover sottoscrivere due abbonamenti pay...). Esiste addirittura l'ipotesi di una serie A divisa a metà: 5 partite su un canale e 5 dall’altra ma con per tre giornate - a cavallo delle festività - che vedrebbero tutte e 10 le gare in esclusiva su una piattaforma.

Alternative? La cessione dei diritti tv ad un advisor (ipotesi complicata) che li rivenderebbe successivamente con un altro bando o la creazione di un canale della Lega di cui si parla da anni e anni senza mai arrivare a un risultato concreto.

Tante le ipotesi in campo e i potenziali acquirenti dei diritti tv (Dazn, Sky, Amazon Prime Video, Netflix, Infinity), ma una delle più calde suggestive racconta che al sabato sera potrebbe esserci una partita in chiaro. Dunque 9 partite in pay e una free. Si tratterebbe di una svolta epocale. Dove? Rai, Canale 5, TV8... Potenzialmente la partita è aperta e i dati Auditel di questa stagione - non solo dei derby Milan-Inter o dei match delle italiane in Champions, ma pure della Coppa Italia - fanno capire quanto sarebbe dirompente la partita di serie A in chiaro sul fronte ascolti tv (e raccolta pubblicitaria legata ai match) in un ipotetico saturday night.

E Mediaset proprio in queste ore fa sapere che scenderà in campo per i diritti tv della serie A. Logico pensare che lo farà sul fronte pay (Infinity è una 'macchina rodata' dalla Champions), ma ancor più logico credere che avrà uno sguardo particolarmente interessato soprattutto sulla partita in chiaro...

Diritti tv serie A, Mediaset: "Faremo offerta con approccio razionale"

Mediaset ha annunciato che parteciperà all'asta per i diritti televisivi della Serie A di calcio per le stagioni dalla 2024-2025 in poi. "Faremo un'offerta, ma come sempre con un approccio razionale", ha detto Marco Giordani, direttore finanziario di Mfe-Mediase. "Sappiamo bene come i diritti del calcio siano piuttosto 'carichi' e quindi faremo offerte in un modo razionale", ha aggiunto lo stesso Giordani nella conference call con gli analisti finanziari sui risultati del primo trimestre dell'anno. "Non abbiamo bisogno del calcio a qualsiasi condizione: possiamo sostenere il nostro business anche senza il calcio e manteniamo questo approccio 'opportunistico' sia in Italia sia in Spagna", ha concluso Giordani.

