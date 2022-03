Mfe, scelti candidati al board di Prosieben senza l'appoggio del Biscione

Mfe: "Faremo conoscere le nostre posizioni in tempo per l'assemblea prevista il 5 maggio"

Botta e risposta tra Prosiebensat e il suo primo azionista MediaForEurope sulle candidature per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza del gruppo tedesco. Il Supervisory Board di Prosiebensat ha ufficializzato i nomi dei candidati per il rinnovo del presidente e di due consiglieri dello stesso Consiglio di Sorveglianza del 5 maggio prossimo ma, in una nota, sottolinea di aver proposto un accordo a Mfe che è stato rifiutato.

Oltre alla gia' nota candidatura di Andrea Wiele alla presidenza, come successore di Werner Brandt, gli altri due candidati del Supervisory Board sono l'ex ceo di Rtl Group Bert Habets e quello del professore Rolf Nonnemacher, consigliere in scadenza e presidente del Comitato Audit and Finance di Prosiebensat.

Le proposte sono state approvate all'unanimita' dal Supervisory Board che pero' precisa di avere "offerto all'azionista MediaForEurope di proporre un proprio candidato" chiedendo "in cambio" il supporto di Mfe ai propri candidati. MediaForEurope ha tuttavia respinto questa proposta.

La replica di Mfe arriva attraverso un portavoce: "Nessuna volontà di Mfe di fare polemica - spiega - Faremo conoscere le nostre posizioni in tempo per l'assemblea prevista il 5 maggio 2022 nell'interesse della societa' e di tutti gli azionisti". Entro tre settimane Mfe ha la possibilità di presentare una propria lista di candidati alternativa, ipotesi considerata anche dal cfo Marco Giordani in una intervista dei giorni scorsi ad Handelsblatt.

