Miroglio ridà vita a Trussardi: nasce la nuova Spa. Operazione da 36,5 mln

Morto un Trussardi se ne fa un altro, operazione da 36,5 mln

Morto un Trussardi se ne fa un altro, ma la rinascita costa un prezzo di 36,5 milioni di euro. E’ questo, infatti, il senso dell’operazione che pochi giorni fa ha portato la storica griffe di pelletteria del levriere fondata nel 1911 ma portata al successo negli Anni Ottanta da Nicola Trussardi (imprenditore e stilista scomparso nel 1999), fra le braccia del gruppo tessile Miroglio di Alba (Cuneo) di proprietà dell’omonima famiglia e di cui Alberto Racca è amministratore delegato.

Qualche giorno fa, infatti, s’è svolta a Milano l’assemblea della Trussardi spa, di cui socio unico è la Finos (controllata dal Fondo QuattroR e partecipata dalla famiglia fondatrice), per deliberare la messa in liquidazione della società costituita nel 1986. E quasi contestualmente a Alba è stata costituita da parte della Miroglio la nuova Trussardi Milano spa di cui Racca è amministratore unico.

Il doppio passaggio si lega infatti al corposo “Contratto di compravendita di ramo d’azienda” siglato proprio fra la Trussardi spa e la controllata Trs Evolution (proprietaria del magazzino) e la newco dei Miroglio. La “nuova” Trussardi, infatti, ha comprato - col beneplacito del tribunale di Milano - rami aziendali della “vecchia” Trussardi dalla procedura in atto di composizione negoziata della crisi d’impresa e rami della controllata dalla procedura in atto di concordato semplificato.

Il contratto mette anche nero su bianco il prezzo della doppia transazione. La “vecchia” Trussardi è infatti stata pagata 26 milioni: 12 milioni per il valore del marchio, 8,4 milioni per i flussi attesi dal contratto di cessione marchi, 4,45 milioni per il valore dell’Archivio Storico Trussardi e 1,15 milioni per i diritti di brevetto. A questo prezzo si aggiunge quello di 10,5 milioni per la vendita del ramo d’azienda di Trs Evolution.