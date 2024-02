Trussardi vs Ferragni: "Non ci conosciamo? Lei bloggherina alle mie sfilate"

Tomaso Trussardi: "Offensivo dire che non ci conosciamo, ti ho incontrata quando eri una "bloggherina". Rissa e commenti, la rete partecipa

È scontro tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi. Dopo l’esplosione del gossip che vedeva l’imprenditore come nuova fiamma dell’influencer e la conseguente smentita dell’entourage di lei, Trussardi risponde con un tono piccato e senza esclusione di colpi. “Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni. Da quando era una semplice, ma talentuosa, "bloggherina, la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate”, punzecchia Tomaso Trussardi sulle storie di Instagram.





“Noi, di contro, abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi...)”, prosegue Trussardi. “Infatti hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l'ultima volta (circa 4 anni fa). Debbo dire ci sia sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia ambo le parti”.

Ma più che l’influencer, l’obiettivo dell’imprenditore è colpire il suo ufficio stampa. “Liquidare tutto ciò con ‘non lo conosco neanche’ è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione. Scomodare l'Ansa per uno tsunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d'anno...Non ne combinano una giusta”.

“Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa”, questa la smentita di un portavoce del team di Chiara Ferragni che avrebbero irritato Trussardi.

Come ci si poteva aspettare, la querelle tra i due ha scatenato le reazioni degli utenti del web, che sotto i post social della notizia hanno digitato le loro opinioni a riguardo.

“Tomaso ha fatto bene a rispondere a quello che è stato detto, sputare nel piatto dove si è mangiato per fare carriera, che sia colpa dei collaboratori o della Ferragni, fatto sta che non si fa, dato che è stata aiutata… non penso che non abbia letto ciò che hanno dichiarato i suoi collaboratori... poteva fare un post direttamente e chiarire le cose”, si legge tra i commenti.

Ma c’è anche chi la pensa diversamente. “Poco elegante il signor Trussardi, poteva stare in silenzio avrebbe fatto più bella figura. Ma, dato che bisogna spalare fango su questa ragazza, ognuno mette il carico da 90. E comunque lo staff ha smentito una relazioni e non l'eventuale collaborazione passata”, risponde un altro utente.

“Temo che la Ferragni si sia circondata di gente incompetente forse selezionata più per raccomandazione che per competenza e professionalità. E questi sono i risultati. Sinceramente me ne dispiaccio e spero risolvi presto!”, scrive un utente su Facebook, puntando il dito contro l’entourage di Chiara Ferragni.

Infine, c’è anche chi pensa che si stia dando troppo peso a questa polemica. “Metti che con quello che sta passando e tutte le bordate che riceve un incontro di quattro anni fa le potrebbe essere sfuggito! Metti che abbia cambiato il suo staff e i nuovi non sanno che “quattro anni fa” ha incontrato Tomaso! Un incontro non vuol dire comunque “conoscere”, insomma una tempesta sul nulla!”, scrive infine un altro utente.