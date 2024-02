Fedez, ora parla la madre di Chiara Ferragni: "Mi dispiace..."

FERRAGNEZ, MADRE FERRAGNI, 'NON POSSO FARE COMMENTI'

Il caso Ferragnez tiene col fiato sospeso mezza Italia. E ogni sussurro viene ascoltato con attenzione. ''Non posso fare nessun commento, mi dispiace''. Così la scrittrice Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, risponde ai cronisti al termine della sfilata di Luisa Spagnoli, alla quale ha preso parte come ospite. Incalzata sul difficile momento che sta vivendo la figlia, Di Guardo, sempre con il sorriso sul volto, ha gentilmente dribblato le domande sottolinenando di non poter fare commenti. Assenti dallo show le tre figlie della scrittrice.

Chi invece ha commentato, questa mattina, è stato lo staff dell'influencer precisando che lei e Tomaso Trussardi "non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa". Così un componente dello staff dell'imprenditrice e influencer smentisce all'Ansa le voci circolate in queste ore di una presunta relazione tra Chiara Ferragni e l'imprenditore Tomaso Trussardi.