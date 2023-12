Ferragni posa in intimo con mamma e sorelle: social in estasi

Chiara Ferragni, sorelle e mamma posano in intimo

Rispunta sulle bacheche social una foto di Chiara Ferragni, sorelle e mamma che posano in intimo. Lo scatto è datato ottobre 2020, ma nei giorni in cui l'influencer è finita nella bufera per la storia del pandoro Balocco e la multa dell'Agcom per pubblicità ingannevole tutto torna e tutto fa brodo.

Nell'immagine da destra a sinistra si vede in perfetta forma la mamma di Ferragni, Marina Di Guardo, poi Valentina, Chiara e infine Francesca. Sotto il post pubblicato dalla pagina di "X" (ex Twitter) "Internet Explore" i commenti si sprecano, tra l'apprezzamento e l'indignazione.

Il post con la foto si intitola: "Il web è impazzito per questa foto delle donne di casa Ferragni". Il senziente scrive: "Dai quale famiglia non ha una foto tutti in mutande a casa". M Cristina Parlato commenta: "Nel senso che ora sono rimaste letteralmente in mutande?".

Francesco Maragno simpaticamente sostiene che "mi stanno sulle balle, però bisogna ammettere che sono tutte delle belle gnocche, mamma compresa". Luca Moreno non pare molto favorevole: "Che tristezza". Max09 urla: "Patriarcatoooohhhhh". L'inverso vince la gara della battuta e scrive: "Ma a quanti gradi lo tengono il riscaldamento per girare così??".

Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni