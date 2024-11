Ops di Unicredit su BancoBpm, Misiani ad Affari: “Operazione da valutare, ma Salvini sbaglia”

"L’operazione è di grande portata e solleva parecchi interrogativi. Bisogna valutarne con grande attenzione le conseguenze sul sistema bancario italiano ed europeo”. Così Antonio Misiani, senatore Pd e responsabile Economia e Finanze dei Dem, ad Affaritaliani commentando l’offerta di Unicredit per rilevare BancoBpm.

"Noi riteniamo che il pluralismo del sistema - aggiunge Misiani - sia un valore da salvaguardare. Le imprese italiane hanno bisogno di un sistema bancario e di finanziamento forte e diversificato, il duopolio non è e non può essere un assetto ottimale. Chiameremo Giorgetti in Parlamento a riferire”.

Non può poi mancare una chiosa sulle frasi che il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha pronunciato in mattinata commentando l’offerta di Unicredit. E un commento su quanto annunciato dal ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in materia di golden power.

“La reazione di Salvini è però del tutto scomposta e rischia di politicizzare oltremisura una operazione di mercato. Discutibile, ma di mercato. Quanto a Giorgetti, il fatto che lamenti di non essere stato avvertito conferma la sua irrilevanza. Il fatto poi che venga evocata la golden power per questo tipo di operazione - che riguarda due banche con sede legale in Italia - dà l’idea della confusione e dell’improvvisazione che regna sovrana nel governo”.