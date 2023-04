Moda-AI, matrimonio perfetto: l'unione può generare fino a 275 mld di dollari

Moda e AI alleati possono generare nell'industria del fashion fino a 275 mld di dollari. Lo studio

L'intelligenza artificiale scuote l'opinione pubblica, ma ha un grande potenziale per l'industria del fashion, basti pensare all'episodio legato all'immagine di Papa Francesco che indossa un maxi creata sulla piattaforma Midjourney.

Come riporta Pambianconews, in un recente studio di McKinsey prova a quantificare in miliardi questa enorme opportunità. Secondo il rapporto ‘Generative AI: Unlocking the future of fashion’, nei prossimi tre-cinque anni, l’AI potrebbe generare tra 150 e i 275 miliardi di dollari (tra i 160 e i 298 miliardi di euro al cambio odierno) di profitti per l’industria della moda nei prossimi cinque anni. “Dal codesigning all’accelerazione dei processi di sviluppo dei contenuti, l’AI crea nuovo spazio per la creatività. Può inserire tutte le forme di dati ‘non strutturati’ (testo grezzo, immagini e video) e produrre nuove forme di media, che vanno da script completamente scritti a progetti 3D e modelli virtuali realistici per campagne video”, si legge nello studio.

Moda e Ai, professionisti e creativi pronti a sfruttarne il potenziale

Sempre secondo la notizia di Pambianconews, lo studio sottolimea come la moda ha sperimentato solo piccole incursioni nelle intelligenze artificiali come il metaverso o gli Nft, gli ID digitali e la realtà aumentata o virtuale, ma finora non aveva optato per l’AI creatrice di immagini, che può intervenire in vari processi di creazione di capi e stili. La foto di Papa Francesco dà un’idea concreta di quello che potrebbe cambiare nel breve tempo. Come riporta lo studio: "L’intelligenza artificiale consente di fornire ai professionisti e ai creativi della moda gli strumenti tecnologici per svolgere determinati compiti in modo notevolmente più rapido, consentendo loro di dedicare più tempo a fare cose che solo gli esseri umani possono fare. Significa anche creare sistemi per servire meglio i clienti".