Moda, Carlyle pronta a cedere il brand italiano Twinset

Il panorama delle fusioni e acquisizioni nel settore della moda è nuovamente in fermento, con il gruppo di abbigliamento Twinset che attira l'attenzione dei potenziali acquirenti. L'azionista statunitense Carlyle ha avviato ufficialmente un processo di valorizzazione per Twinset, incaricando la banca d'affari Rothschild di esplorare possibili acquirenti. Le manifestazioni d'interesse, secondo i rumors, potrebbero coinvolgere gruppi finanziari asiatici, con il gruppo cinese Fosun che ha mostrato interesse in passato. Anche alcuni gruppi italiani, tra cui Pinko, hanno discusso della possibilità di entrare nella partita. Lo scrive Il Sole 24 Ore.

Carlyle aveva già avviato una procedura di cessione per Twinset nel gennaio del 2020 tramite Jp Morgan, ma la pandemia aveva interrotto il processo. Ora, considerando le recenti buone performance del gruppo, con un fatturato che ha superato i 200 milioni di euro e un previsto Ebitda di 34 milioni di euro nel 2023, Carlyle ha ripreso la procedura di valorizzazione. L'azionista statunitense è entrato nella compagine di Twinset nel 2012, acquistando l'azienda dai fondatori Tiziano Sgarbi e Simona Barbieri, nonché dal fondo italiano di private equity Dgpa Capital. Nel 2017, Carlyle ha acquisito il 100% dell'azienda, includendo anche il restante 10% detenuto dalla fondatrice e stilista Simona Barbieri.

Nel complesso, il settore della moda è in fermento, con un rinnovato interesse da parte degli investitori. Si prevede che nel 2024 ci sarà un'IPO per il marchio di sneaker di lusso Golden Goose, con l'azionista Permira al timone. Nel frattempo, prosegue la vendita del marchio di sneakers Autry, con potenziali acquirenti come il gruppo finanziario americano Stripes, Vam Investments e Style Capital. Infine, c'è un'attenzione particolare per il futuro di Versace dopo l'acquisizione di Capri Holdings da parte di Tapestry nell'agosto scorso. Circolano voci su una possibile cessione di Versace come parte di una razionalizzazione dell'azienda americana.