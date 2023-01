Morellato si prende la tedesca Christ: i ricavi salgono a quota 800 milioni

Morellato compra il gruppo tedesco Christ, l'obiettivo è diventare leader dei gioielli in Europa

Diventare leader di mercato in Europa nel retail multibrand di orologi e gioielli puntando a un fatturato che supera gli 800 milioni di euro, con oltre 620 negozi sparsi in tutta Europa: è questa la mission aziendale per il 2023 del gruppo storico veneto che ha annunciato l'acquisto di Christ Group, leader di settore in Germania con i suoi brand retail Valmano e Brinckmann&Lange. Si consolida così il percorso di crescita del gruppo italiano, già proprietario di undici marchi, quali Bluespiriti, D'Amante, Cleor e Noélie, e 420 gioiellerie.

Aurora Ramazzotti per Morellato Group



Grazie alla nuova partnership Morellato e Christ vanteranno una rete distributiva di oltre 620 negozi tra Italia, Francia, Germania e Austria, oltre ad una proposta digitale unica in Europa. Entrambi i canali, così come la struttura produttiva e il wholesale, saranno ulteriormente ampliati nei prossimi anni, rafforzando la posizione di leadership dell’azienda in altri paesi europei.

"Con la sua forte vocazione manifatturiera e la comprovata esperienza nel mercato wholesale, Morellato è il partner perfetto per Christ, ha dichiarato l'amministratore delegato Stephan Hungeling.“ Insieme accelereremo le attività strategiche e lo sviluppo di Christ, come parte di Morellato. Siamo felici di aver trovato il miglior partner possibile per noi. Non vediamo l'ora che inizi il nuovo capitolo insieme all'azienda, siamo sicuri che darà ulteriore impulso al processo di trasformazione già intrapreso”, ha chiosato il manager.

"Con la sua radicata presenza in Germania e Austria e il suo modello e-commerce d‘avanguardia, Christ Group è l’acquisizione ideale per noi", ha invece dichiarato Massimo Carraro, presidente di Morellato. "Siamo entusiasti della collaborazione e delle nuove sfide che ci aspettano: vogliamo valorizzare e sviluppare le meravigliose realtà retail di Christ e Brinckmann& Lange, mantenendo ben distinti mission e posizionamento delle due insegne multibrand. L’e-commerce di Christ e Valmano sono punti di riferimento in Europa, che continueremo a implementare anche per accelerare la nostra crescita nei principali mercati europei”, ha concluso Carraro.