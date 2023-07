Morgan Stanley, utili in diminuzione per la potente banca d’affari

Morgan Stanley, riduce gli utili per le incertezze economiche internazionali

Le incertezze dell’economia mondiale si sono riflesse anche sulla potente banca Morgan Stanley che ha diminuito gli utili nei primi sei mesi dell’anno. "La nostra azienda ha ottenuto risultati solidi in un contesto finanziario sfidante- ha sostenuto il presidente e Ceo di Morgan Stanley, James Gorman- il trimestre è iniziato con incertezza macroeconomica e domanda debole, ma si è chiuso con un più tono costruttivo”. Il dividendo trimestrale dichiarato è di 0,85 dollari, 7,5 centesimi in più, pagato dal 15 agosto. Tra gennaio e giugno 2023 l’utile netto è stato di 5162 milioni di dollari in calo del 16% rispetto all’analogo periodo del 2022. Quali le cause principali? Due in particolare: le criticità dell’economia e la “calma” delle operazioni di merger and acquisition. In ogni caso la società ha deciso di rilanciare sulle previsioni, migliorandole (triplicare gli asset importanti) e questo ha dato l’abbrivio ai titoli, cresciuti del 6,8%.