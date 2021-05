Mps-UniCredit, la nuova dote fiscale? Un miliardo in più per gli esuberi

Oltre un miliardo di dote fiscale in più per gestire gli oneri straordinari conseguenti ai circa 5.000-6.000 mila esuberi che, secondo alcune simulazioni, sarebbero conseguenti all’acquisizione di Mps da parte di UniCredit. E convincere così Andrea Orcel e gli azionisti riluttanti all'operazione.

Viene letto così da fonti finanziarie che seguono da vicino il dossier Montepaschi la decisione del Tesoro di far inserire nel decreto Sostegni-bis la modica alle norme dell’ultima legge di Bilancio sulla possibilità di usufruire della conversione in crediti di imposta delle cosiddette Deferred tax assets (Dta), le imposte differite attive, per favorire le aggregazioni societarie. Modifica che estende di sei mesi i termini per accedere all’incentivo (al 30 giugno 2022) e che alza del 50% il tetto dei benefici: dal 2% al 3% dell’attivo della società più piccola delle due fuse. Il che significa, come ricostruito da Repubblica, aumentare la dote di capitale per chi compra la banca senese da 2,1 a 3,2 miliardi di euro.







Sottolineando come l’estensione del termine per usufruire dell'incentivo fiscale coincida proprio con le nuove tempistiche che stanno emergendo da Piazza Gae Aulenti, dove Orcel partirà prima con il varo del nuovo organigramma manageriale per poi concentrarsi sul rilancio della rete italiana e della divisione corporate&investment banking, presentando il nuovo piano industriale a settembre e lasciando per fine anno, a differenza delle attese di molti osservatori, il capitolo M&A, le fonti spiegano che il miliardo abbondante aggiuntivo è da attribuirsi alla gestione del dossier esuberi. Risorse che servono per rendere neutre sul capitale di UniCredit le sforbiciate al personale.

Ogni esubero, viene fatto notare, costa infatti in media circa 200 mila euro alla banca, circa 40-50 mila euro all’anno che devono essere moltiplicati per quattro anni, necessari ad attivare il prepensionamento e il ricorso al fondo di solidarietà del settore bancario.

Con oltre un miliardo, quindi, sarebbe possibile coprire le circa 5.000-6.000 eccedenze (di cui la metà a Siena) successive alla combinazione fra UniCredit, che conta 83.685 dipendenti spalmati su 2.328 filiali e Rocca Salimbeni, che di bancari invece ne impiega 22.123 su 1.421 filiali. Reti che, spiegano sempre le fonti, creerebbero sovrapposizioni importanti in alcune aree del Paese come la costa toscana, le aree metropolitante di Roma e Milano e la Sicilia.