Msc si rituffa su Ita dopo lo stallo con Lufthansa. Ma gli scandali liguri...

Msc, nuovo tentativo per Ita. Ma gli ostacoli non sono solo a Bruxelles

Lo scandalo che ha travolto la Liguria sfiora anche il gruppo Msc, ma i possibili problemi giudiziari legati agli intrecci sul porto di Genova, non sembrano fermare il gruppo di Aponte, intenzionato a riallacciare i rapporti col governo e a ritentare di entrare in partita per l'acquisizione di Ita Airways, dopo il blitz fallito nel 2022. Questo nuovo tentativo - riporta La Verità - sarebbe dovuto alle difficoltà che Lufthansa sta avendo a Bruxelles, dove la pratica è ancora bloccata e rischia di portare alla rottura definitiva tra la compagnia aerea tedesca e il Mef.

Dal Tesoro, però, per ora arrivano solo smentite. Anche se già nei mesi scorsi si era parlato di qualche incontro ma poi non era più successo nulla. Ora - riporta La Verità - la partita sembrerebbe riaperta considerando i paletti imposti da Bruxelles all'integrazione fra la ex Alitalia e Lufthansa. Entro il 4 luglio è atteso il verdetto della Commissione ma il pessimismo cresce. Non è bastata la presentazione di una seconda proposta da parte di Lufthansa e del governo italiano, con ulteriori concessioni rispetto al piano originario. Ma lo scandalo che ha travolto la Liguria complica le operazioni per Msc, questa possibilità di rientrare in partita resta al momento solo un'ipotesi.