Musk e Cingolani i Ceo più citati dei media dei settori viaggi e mobilità

Viaggi e mobilità, Musk il Ceo più citato al mondo. Cingolani top italiano

Il CEO Index di Onclusive del primo trimestre 2024 esamina le notizie online e la copertura sui social media dei principali CEO del settore viaggi e mobilità su scala globale - con un focus sull’Italia; scoprendo gli argomenti e le questioni chiave che determinano la loro copertura mediatica.

Argomenti del settore viaggi e mobilità

Nel primo trimestre 2024, abbiamo rilevato una intensa discussione sui veicoli elettrici nel settore viaggi e mobilità, con grande attenzione sul CEO di Tesla, Elon Musk. Ecco gli argomenti che hanno attirato le conversazioni più rilevanti:

Rifiuto del pacchetto di compensi per Elon Musk .

. Dichiarazioni di Musk su spostamento sede Tesla e visione aziendale come impresa di intelligenza artificiale.

e visione aziendale come impresa di intelligenza artificiale. CEO di Stellantis , Carlos Tavares , preoccupato per l’eccesso di competizione nel settore automobilistico.

, , preoccupato per l’eccesso di competizione nel settore automobilistico. Nel trasporto aereo, focus sugli incidenti legati alla sicurezza.

Dimissioni del CEO di Boeing, David L. Calhoun, e con minore volume, l’esposizione mediatica del CEO di United Airlines, Scott Kirby, in relazione al tema incidenti aerei.

CEO Italiani – i più citati dai media

Roberto Cingolani (Leonardo): Durante il mese di marzo, Cingolani ha commentato l'impiego crescente dell'intelligenza artificiale nella difesa, sottolineando la necessità di digitalizzazione nel settore e l'introduzione di sistemi autonomi: “un cambio di paradigma per la difesa”.

Benedetto Vigna (Ferrari): L'annuncio dei profitti in aumento per Ferrari – utile netto per la prima volta sopra il miliardo di Euro - ha portato Vigna ad evidenziare che i ricavi sono stati incrementati da un mercato in crescita di acquirenti facoltosi, specialmente da chi desidera personalizzare il proprio veicolo.

Gerrit Marx (Iveco): Nel mese di febbraio, Marx ha attirato l'attenzione mediatica con l'aumento del prezzo delle azioni di Iveco, trainato dai solidi risultati trimestrali, e con l'annuncio che Hyundai costruirà un veicolo commerciale leggero 100% elettrico per Iveco. A marzo, il Capital Markets Day di Iveco ha generato discussioni sul futuro della società, con Marx che ha delineato piani per continuare a investire nelle fabbriche che producono motori in Italia.

CEO più discussi a livello globale

Elon Musk (Tesla): l’autorità giudiziaria del Delaware ha respinto il pacchetto di compensi record da 56 miliardi di dollari di Musk per Tesla, scatenando un acceso dibattito online. Musk è stato citato in un quarto di tutti gli articoli online relativi alla leadership nel settore, con la sua controversa decisione di spostare la sede di Tesla dalla California al Texas e la dichiarazione che Tesla dovrebbe essere vista come un’azienda di intelligenza artificiale e robotica invece che come un’azienda automobilistica.

Carlos Tavares (Stellantis): Le sue preoccupazioni sulla guerra dei prezzi nel settore automobilistico hanno catalizzato l'attenzione dei media. Tavares ha dichiarato che “la fretta di offrire veicoli elettrici più convenienti finirà in un bagno di sangue”.

Scott Kirby (United Airlines): Affrontando le criticità di sicurezza legate alla flotta di Boeing, Kirby ha mantenuto un significativo volume di conversazioni rilevanti sui social media. Ha dovuto parlare apertamente dei ripetuti incidenti avvenuti sulla sua flotta di Boeing e ha inviato anche una dichiarazione ufficiale ai clienti.