Musk e l'effetto Trump: SpaceX e xAI volano, boom delle loro valutazioni. E anche Tesla...

Musk e l'effetto Trump: SpaceX e xAI volano, boom delle loro valutazioni

Space X e XAi di Elon Musk sono destinate ad assicurarsi valutazioni miliardarie grazie ai loro nuovi round di raccolta fondi. Secondo il 'Financial Times', infatti, "gli investitori fanno a gara per sostenere i tentacolari interessi commerciali dell'uomo che è attualmente il più ricco del mondo". SpaceX, la più grande azienda privata degli Stati Uniti, scrive il quotidiano economico britannico, "si sta preparando a lanciare una 'tender offer' con la quale venderà le sue azioni esistenti a circa 135 dollari l'una per una valutazione che dovrebbe superare i 250 miliardi di dollari rispetto ai 210 mld di dollari di un'operazione simile effettuata all'inizio di quest'anno". Nel frattempo, xAI, la start-up di Musk che si occupa di intelligenza artificiale, "ha raccolto 5 miliardi di dollari ad una valutazione di 45 miliardi di dollari, quasi il doppio di quella di qualche mese fa. La raccolta di fondi è avvenuta a ritmo serrato, dato che le discussioni tra Musk e i suoi investitori sono iniziate solo il mese scorso".

Elon Musk e la vicinanza con Donald Trump. Anche Tesla vola

Tutto ciò accade mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Musk e Vivek Ramaswamy alla guida di un nuovo "dipartimento per l'efficienza del governo" nella nuova amministrazione Usa che prenderà il via a gennaio.

La vicinanza di Musk a Trump, sottolinea il 'Financial Times', ha contribuito anche a far salire il prezzo delle azioni di Tesla, il produttore di veicoli elettrici di cui è Ceo, di quasi il 30% dalle elezioni del 5 novembre. Le persone vicine alla raccolta fondi di xAi hanno detto che l'operazione è stata "completamente assegnata" anche se non si chiuderà formalmente prima della fine del mese. All'operazione hanno partecipato solo investitori che avevano sostenuto la start-up nel suo precedente round di raccolta fondi. L'interesse significativo per xAi, che gestisce un rivale di ChatGpt chiamato Grok, ha alimentato gli sforzi di Musk per competere con rivali come OpenAi e Anthropic. Per XAi, scrive l'Ft, si parla già di una nuova raccolta fondi che potrebbe avvenire nel primo trimestre del prossimo anno e che potrebbe valutare l'azienda fino a 75 miliardi di dollari. "Tuttavia, non è ancora chiaro se xAi lo abbia comunicato direttamente agli investitori", scrive il quotidiano britannico.

SpaceX, sottolinea ancora l'Ft, "beneficerà probabilmente anche della vicinanza a Trump. Oltre all'ambizione, da tempo dichiarata, di lanciare una missione su Marte, Musk vuole incrementare la rete di 6.000 satelliti in orbita terrestre che costituiscono la sua rete Starlink. Il miliardario ha anche combattuto regolarmente battaglie con una serie di autorità di regolamentazione statunitensi che ritiene abbiano ostacolato Tesla e SpaceX".